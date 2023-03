'Club Brugge heeft geluk bij een ongeluk en kan cashen op floptransfer'

Niet alle aankopen van Club Brugge de voorbije jaren waren een schot in de roos. Een uitleenbeurt kan soms echter voor wonderen zorgen.

In 2021 nam Club Brugge Faitout Maouassa over van Stade Rennais voor 4 miljoen euro. Er werd toen gesproken van een absolute toptransfer voor een prikje, maar in Brugge kon hij helemaal niet doorbreken.

Vorige zomer werd hij dan ook verhuurd aan het Franse Montpellier HSC en daar lijkt het wel helemaal te lukken. Hij speelde er 25 wedstrijden mee, scoorde daarin drie keer en deelde ook vijf assists uit.

In de deal tussen de Franse club en Club Brugge zit echter geen aankoopoptie. Montpellier zou hem echter graag aan boord houden en kijkt voor een definitieve transfer. Er was deze week ook al sprake van interesse van het Duitse Borussia Mönchengladbach.

De Fransman heeft op Jan Breydel nog een contract tot juni 2025. Met een marktwaarde van vijf miljoen euro en interesse van verschillende ploegen kan Club Brugge de prijs wellicht nog wat opdrijven, waardoor het alsnog kan cashen op een floptransfer.