Gilles De Bilde benoemt het grote verschil tussen Tedesco en Martinez

De Rode Duivels staan vanavond voor een grote test. De troepen van Domenico Tedesco geven Duitsland partij in een vriendschappelijke wedstrijd.

Domenico Tedesco heeft zijn start als bondscoach niet gemist. De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden werd vlot met 0-3 gewonnen. Een mooie opener voor Tedesco, al was de tegenstander nu ook niet echt een waardemeter.

Dat zou Duitsland wel moeten worden, al is het ook een team waaraan nog stevig gebouwd wordt. Duitsland organiseert het EK volgend jaar, waardoor het enkel oefenwedstrijden kan spelen. Gilles De Bilde zag alvast dat er een groot verschil is tussen de werkwijze van Tedesco en die van zijn voorganger Roberto Martinez.

“Het grootste verschil is ongetwijfeld de scherpte op de trainingen”, verklaart De Bilde bij VTM Nieuws. “Het is duidelijk dat iedereen zich probeert te bewijzen voor de nieuwe bondscoach. Daarnaast valt het ook op dat Tedesco amper iets kwijt wil over de tactiek voordat de wedstrijd begint. Dat deed Martinez telkens wel.”