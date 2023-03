Opstelling Rode Duivels: "Ik hoop dat Tedesco niet in die val trapt"

De Rode Duivels spelen vandaag tegen Duitsland. Bondscoach Domenico Tedesco hield zijn lippen alvast stijf op elkaar over de opstelling.

Roberto Martinez liet op zijn persconferentie wel eens in zijn kaarten kijken, maar dat doet Domenico Tedesco niet. En al zeker niet als Duitsland de tegenstander is. Het is dan ook afwachten wie allemaal het basiselftal zal halen.

Over de verdediging lijkt er niet zoveel twijfel te bestaan, maar wie op het middenveld en in de aanval komt te staan lijkt niet zo zeker. Het is voor analisten dan ook heel moeilijk in het hoofd van Tedesco te kruipen.

Philippe Albert vertelt in La Capitale dat het hoog tijd is om Loïs Openda een echte kans te geven op het veld. Hij hoopt dat Tedesco start met Lukebakio, Bakayoko en Openda samen op het veld in Keulen.

“Een jaar geleden hadden we het al over hem in Ierland en tegen Burkina Faso, waar Martinez liever Batshuayi liet spelen”, zegt Albert. “Ik hoop dat Tedesco niet in de val trapt door Lukaku te starten. Hij kan beter Openda in actie zien om een duidelijker beeld te krijgen van zijn nummer negen.”