🎥 Wat een goal: En of Royal Antwerp FC William Pacho volgend seizoen zal missen

William Pacho verkast na dit seizoen naar Frankfurt. In zijn eerste cap voor Ecuador toonde hij nog maar eens dat hij miljoenen waard is.

Volgend seizoen speelt Pacho voor Eintracht Frankfurt. Met de transfer zou een slordige 9 miljoen euro gemoeid zijn en met alle bonussen samen kan dat bedrag nog oplopen tot maar liefst 16 miljoen euro.

Op het WK in Qatar zat Pacho in de selectie van Ecuador, maar hij kwam er helaas niet tot spelen. Tegen Australië was het vandaag wel het geval. De 22-jarige verdediger van The Great Old scoorde meteen zijn eerste doelpunt.

Ecuador speelt momenteel in Sydney twee oefenwedstrijden tegen Australië. In de eerste match kwam hij niet tot spelen, maar nu wel. Australië kwam op voorsprong in dit tweede duel, maar iets na het uur zorgde Pacho met een kopbal voor de winning goal (1-2).