Primeur: twee legendarische managers worden opgenomen in de Premier League Hall of Fame

In Engeland is er een primeur. Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger zijn de eerste managers die toetreden tot de zogeheten Hall of Fame van de Premier League.

Ferguson won maar liefst dertien Premier League-titels met Manchester United. Na zijn vertrek werd er geen titel meer behaald. Wenger won drie keer de Premier League met Arsenal en was trainer van 'The Invincibles', het team dat ongeslagen kampioen werd in het seizoen 2003/04.

Twee jaar geleden begon de Engelse competitie met het vullen van de Hall of Fame, maar tot nu toe bleef het alleen bij spelers. In de Hall of Fame worden personen geëerd die exceptionele dingen hebben laten zien in de Premier League, sinds die in 1992 bestaat.

Momenteel omvat de Hall of Fame zestien spelers, onder wie Wayne Rooney, Sergio Agüero en Thierry Henry.