Bij KV Oostende blijven ze in het behoud geloven: "Misschien kan ik wel de talisman zijn"

KV Oostende bevindt zich op een degradatieplaats. Toch hebben ze nog steeds het vertrouwen in een goede afloop.

Met nog 4 wedstrijden te gaan, staat KV Oostende 16e en op een degradatieplaats. Het heeft 3 punten achterstand op Eupen dat wel op een veilige plek staat. Toch een redelijk grote kloof met nog 4 wedstrijden te gaan.

Toch geloven ze er bij Oostende nog altijd in. Zeker ook verdediger Matej Rodin. Hij heeft al ervaring in degradatievoetbal. "In Kroatië en Polen vocht ik tegen de degradatie", staat er op de clubwebsite te lezen. "En telkens haalden we het. Misschien kan ik bij Oostende wel de talisman zijn."

"We hebben echt wel de kwaliteit om ons te redden", ging Rodin verder. "Maar we lieten te veel punten liggen en daardoor zitten we nu in deze situatie. Ook hebben we ons lot niet meer in eigen handen, maar we moeten naar onszelf kijken en matchen winnen. Elke match moeten we nu aanvatten alsof het onze laatste kans voor het behoud is."