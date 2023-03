Deze duizelingwekkende bedragen verdienen grootverdieners Eden Hazard en Kevin De Bruyne

De salarissen van grootverdieners van grote vier competities liggen weer op straat. Onder meer Eden Hazard en Kevin De Bruyne staan ertussen.

Spelen doet Eden Hazard amper bij Real Madrid, maar zijn bankrekening lijkt daar geen last van het hebben. Hazard zou volgens L'Equipe nog altijd de best betaalde Belg zijn.

Hazard zou zo'n 2,25 miljoen euro bruto per maand verdienen bij Real Madrid of 27 miljoen euro bruto per jaar. Hazard is daarmee zelfs ook de best betaalde speler in heel Spanje.

De Bruyne de best betaalde in Engeland

Ook in Engeland is er een Belg die het meest verdiend. Kevin De Bruyne zou bij Manchester City 1,95 miljoen euro bruto per maand verdienen of zo'n 23,4 miljoen euro bruto per jaar.

In Italië is de Serviër Dusan Vlahovic de best betaalde speler met 1,07 miljoen euro bruto per maand of 12,84 miljoen euro bruto per jaar. In Duitsland krijgt Leroy Sané het meeste met 2 miljoen euro bruto per maand of 24 miljoen euro bruto per jaar.