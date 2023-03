'KAA Gent heeft een update over de geblesseerde Tarik Tissoudali'

Tarik Tissoudali staat dicht bij zijn terugkeer. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De afgelopen weken kwamen er alsmaar meer goede geluiden vanuit Gent over Tarik Tissoudali. Zo was hij mee voor de verplaatsing naar Basaksehir in Istanbul. Het trainingsritme werd stap voor stap verder opgekrikt.

Ondertussen zou Tissoudali een nieuwe stap kunnen zetten. Volgens Het Laatste Nieuws verklaarde de medische staf van KAA Gent Tissoudali wedstrijdfit.

Of Tissoudali voor de wedstrijd tegen Seraing meteen in de wedstrijdkern zal opgenomen worden, is niet duidelijk. Al zal Hein Vanhaezebrouck wellicht hem al willen opnemen en, indien mogelijk, al minuten willen geven.

Tissoudali viel in het begin van het seizoen geblesseerd uit. Tegen STVV scheurde hij zijn kruisbanden. Nadien werd hij meteen geopereerd en stond hem een lange revalidatie te wachten. Na 8 maanden is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel.