Voor één Belg in het bijzonder lonkt alweer het vertrek bij Milan, zeker nu nieuwe piste opduikt als mogelijke vervanger

Voetbalt er binnenkort een Belg minder bij AC Milan? De kans lijkt alvast groot, want de pistes voor een vervanger voor Divock Origi worden telkens talrijker.

Enkele dagen geleden geraakte al bekend dat AC Milan de transfermarkt afspeurt, onder meer omdat Belgen Charles De Ketelaere en Divock Origi zich in de Italiaanse stad nog niet hebben kunnen manifesteren. Het is vooral Origi die er best rekening mee houdt dat hij naar de uitgang wordt begeleid.

Volgens de transferexpert Ekrem Konur is Milan bereid om te luisteren naar eventuele voorstellen die gedaan worden voor onze 27-jarige landgenoot. Het is dus perfect denkbaar dat de aanvaller komende zomer weggaat bij de Rossoneri.

Er werden eerder al enkele mogelijke vervangers genoemd en daar is er nu nog eentje bijgekomen in de persoon van Tammy Abraham. AC Milan zou de situatie van de aanvaller van AS Roma op de voet volgen.