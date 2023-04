🎥 Niet onderdoen voor KDB: Leandro Trossard houdt Arsenal op titelkoers met geniale assist

Manchester City haalde het vlotjes van Liverpool en dus kon Arsenal niet achterblijven als ze de leiding in de Premier League stevig in handen wilden houden.

Arsenal nam het in eigen huis op tegen Leeds United en dat werd een belangrijk duel om de kloof met Manchester City op peil te houden.

En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken, want The Gunners haalden het ook met 4-1 en houden zo hun puntenvoorsprong in handen.

Tiende assist

Gabriel Jesus maakte er twee, ook White en Xhaka deden de netten trillen op zaterdagmiddag. Kristensen deed tussendoor iets terug voor de bezoekers.

Bij het tweede doelpunt van Gabriel Jesus - de 3-0 voor Arsenal - was het alweer Leandro Trossard die voor de assist zorgde.

.@LTrossard tovert z'n 1⃣0⃣de assist van het seizoen uit z'n hoed! ✋🤚 pic.twitter.com/8Q48aZ2NCf — Play Sports (@playsports) April 1, 2023

De Belg zit zo al aan tien beslissende passes dit seizoen, waarmee hij echt wel indruk aan het maken is de voorbije maanden.

En de assist zelf mocht er net als de rest van het doelpunt ook zeker en vast zijn. Geniet gerust mee van de acties van Jesus en Trossard.