Een nieuwe terugkeer naar Chelsea voor Lukaku? Chelsea-coach Potter spreekt zich uit

Romelu Lukaku keerde deze zomer na alweer een mislukte passage bij Chelsea op huurbasis terug naar Inter. Veel spelen deed Lukaku daar voorlopig nog niet door blessures.

De laatste weken speelt en scoort Lukaku wel weer voor Inter en ook bij de Rode Duivels toonde Lukaku dat hij nog altijd de weg naar doel nog altijd vlot vindt. Maar of er ook een verlengd verblijf in Italië inzit is nog niet zeker.

Een terugkeer naar Chelsea kan dus. Thomas Tuchel, de coach waaronder Lukaku weinig kansen kreeg bij Chelsea, is ondertussen vervangen door Graham Potter. En die zette al een eerste charmeoffensief in.

"Hij is iemand die ik fel bewonder en die me erg bevalt", zei Potter op zijn persconferentie. "Op dit moment is hij echter op uitleenbasis bij een andere club en het is belangrijk dat hij dat afmaakt, het seizoen goed eindigt en dan zullen we een beslissing moeten maken in de zomer."

Graham Potter on Lukaku: “He’s still a Chelsea player and we’re monitoring him of course. We understand where he’s at, he’s on loan. Romelu’s a fantastic player, someone who we know and like” šŸ”µ #CFC



