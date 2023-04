Kan Manchester United nog winnen? Het worden alvast spannende weken

Manchester United moet alles op alles zetten om hun plekje in de voorrondes van de Champions League te behouden. Newcastle United, dat een gooi naar de top doet, was echter een lastige klant.

Marcus Rashford was op tijd hersteld en begon zondag in de basis bij de bezoekers. Toch was het Newcastle dat in het begin van de wedstrijd het spel bepaalde. David de Gea voorkwam echter met een indrukwekkende dubbele redding dat Newcastle vroeg de score opende. Aan de andere kant raakte Wout Weghorst het zijnet met een kansje en Man United kwam voor rust niet tot een schot tussen de palen.

In de tweede helft hoopte Man United het tij te keren met de inbreng van Anthony Martial en Jadon Sancho, maar het was Newcastle dat na ruim een uur spelen de score opende via Allan Saint-Maximin, die Willock een niet te missen kans bood. Zelfs na de openingstreffer bleef Newcastle de bovenliggende partij. Man United had geluk dat het aluminium de tweede treffer van Newcastle in de weg stond. Callum Wilson zorgde drie minuten voor tijd voor de beslissing en bezorgde Newcastle de overwinning met 2-0.

De nederlaag op St. James' Park is een dure voor Man United, dat Newcastle ziet oprukken naar de derde plaats. Man United heeft nu voor de derde competitiewedstrijd op rij niet weten te winnen, maar heeft nog steeds virtueel een ticket voor de Champions League in handen.