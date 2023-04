Leandro Trossard krijgt heel wat lof na een nieuwe assist: "Dit zeiden we niet toen hij voor Arsenal tekende"

Leandro Trossard leverde tegen Leeds zijn 10e assist van het seizoen af. Daarmee oogstte hij heel wat lof in Engeland.

Tijdens de winter kwam Leandro Trossard over van Brighton, maar ondertussen was hij al belangrijk voor Arsenal. Ook tegen Leeds had hij een voet in de 4-1-zege. Hij leverde de assist voor de 3-0 af.

Analist bij ESPN, Steve Nicol, was na de wedstrijd vol bewondering voor Trossard. "Hij is een speler die gewoon wil spelen en is iemand die echt iets kan. Ook komt hij gewoon bij een ploeg en maakt hij de spelers rond zich beter. Toen hij voor Arsenal tekende, verwachtten we dat niet van hem."

Eerder was de mening van Nicol over Trossard anders. "Ik zei toen dat hij een goede speler was om iemand rust te gunnen", ging Nicol verder. "Maar op korte tijd is het geworden: 'geef ik hem rust of iemand anders'. Dat is zijn impact die hij op korte tijd heeft gehad."