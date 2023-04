Nieuw talent voor Antwerp? "Bij Elfsborg is hij een smaakmaker"

Antwerp is nog in volle titelstrijd en speelt de finale van de Croky Cup, maar ze zitten niet stil op De Bosuil. De 'Great Old' is al volop werk aan het maken van volgend seizoen.

Volgens Gazet van Antwerpen tekent Jacob Ondrejka, een 20-jarige linkerflankspeler, één van de komende dagen een contract bij Antwerp. De finalist van de Croky Cup is niet de enige gegadigde want ook Besiktas en AZ liggen op de loer. Ondrejka is echter al op Antwerp geweest en was blijkbaar zeer onder de indruk van wat hij zag en hoorde. Hierdoor heeft de 'Great Old' een stapje voor op de concurrentie om de nieuwe Christian Wilhelmsson binnen te lijven. Zo wordt hij toch omschreven in de Zweedse pers. Petter Landén, een Zweedse journalist van de krant Expressen beschreef hem al volgt. “Jullie kennen Christian Wilhelmsson van bij Anderlecht. Wel, qua stijl lijkt Jacob een beetje op hem. Hij is evengoed een rappe vleugelaanvaller met een goede dribbel in de benen. Hij heeft een indrukwekkende versnelling en een techniek die boven het gemiddelde ligt. Bij Elfsborg is hij een smaakmaker.”