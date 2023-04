De beslissing is genomen: 'Deze club gaat er alles aan doen om Messi binnen te halen én verzamelt zelfs al geld bij sponsors'

De kogel is door de kerk. FC Barcelona gaat er alles aan doen om Lionel Messi terug naar Camp Nou te halen. Het financiële plan krijgt ondertussen vorm.

SPORT weet dat de Catalaanse bestuurskamer de knoop heeft doorgehakt. FC Barcelona gaat er deze zomer alles aan doen om Lionel Messi terug naar Camp Nou te halen. De Argentijn is transfervrij op te pikken bij PSG.

Al zal het een lastige dobber worden. PSG wil het contract van De Vlo verlengen, terwijl er zakken met geld klaarliggen in Saoedi-Arabië. Maar ook daar heeft Barça aan gedacht.

Geld, geld, geld...

Barcelona is momenteel op tocht bij de sponsors om extra fondsen in te zamelen. Op die manier kan het loon van Messi betaald worden. Voor de volledigheid: het is de bedoeling dat de Argentijn ook na zijn carrière een functie zal krijgen.