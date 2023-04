UEFA-voorzitter kondigt enorme bom aan richting Barcelona: "Corruptie? Het is één van de ergste dingen die ik in het voetbal al heb gezien"

FC Barcelona mag alvast beginnen bibberen. De Catalaanse grootmacht dreigt dan wel met een schadeclaim tegen UEFA in het corruptie-onderzoek rond Enriquez Negreira, maar de Europese voetbalbond is niet van plan om zich te laten afdreigen.

Het lijkt ondertussen vast te staan dat FC Barcelona de voormalige scheidsrechtersbaas miljoenen heeft betaald voor zaken die het daglicht niet mogen zien. Voor La Liga is de zaak verjaard, maar het onderzoek van UEFA is lopende. En het moet gezegd: ze gaan zich niét inhouden.

“Ik heb me persoonlijk over de zaak geïnformeerd”, aldus Aleksandar Ceferin in Ekipa. “En de situatie is extreem ernstig. Het is volgens mij één van de ergste zaken die ik in het voetbal al gezien heb. In Spanje kunnen er geen sportieve gevolgen meer komen, maar voor UEFA is er géén verjaringstermijn.”

Ik ben benieuwd hoe zij het voetbal gaan redden?

Bovendien is Barça nog steeds één van de voortrekkers van de Super League. “Ze noemen zichzelf de redders van het voetbal", besluit de voorzitter van de Europese voetbalbond met minachtende toon. “De ene club staat in de rechtbank voor gesjoemel met hun boekhouding (Juventus FC, nvdr.) en de andere voor het betalen van scheidsrechtersbazen. Ik ben benieuwd hoe zij het voetbal gaan redden?”