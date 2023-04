Officieel: gewezen kapitein uit Jupiler Pro League T1 in LaLiga

Espanyol Barcelona heeft een nieuwe coach. En het is er eentje die we nog kennen uit de Jupiler Pro League.

Diego Martinez werd op maandag op de keien gezet na tegenvallende resultaten, meteen werd ook een opvolger aangesteld.

Dat is niemand minder dan Luis Garcia, die zeven jaar uitkwam voor de Catalanen en 60 keer scoorde in 262 matchen voor Espanyol Barcelona.

© photonews

Hij speelde met de ploeg de finale van de UEFA-beker in 2007 en won de Copa del Rey in 2006. "Het grootste van Barcelona is deel uitmaken van Espanyol", aldus Garcia in een eerste reactie.

De Spanjaard tekende een contract tot juni 2024 en staat deze week meteen voor de groep. Dat heeft de club bekendgemaakt in een persbericht.

𝗕𝗘𝗡𝗧𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧, 𝗟𝗨𝗜𝗦! pic.twitter.com/2ky4ySBlb5 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 3, 2023

Voor Espanyol breken sowieso lastige weken aan. Door een nul op twaalf staat het voorlopig op een degradatieplaats.

De strijd onderin zal de komende elf wedstrijden nog zeer stevig worden, want op Elche na komen nog heel veel ploegen in aanmerking voor degradatie.