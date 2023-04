Rode Duivel heeft ineens immens prijskaartje rond zijn nek hangen: twee PL-topploegen willen hem al

Het kon niet uitblijven na zijn prestaties dit seizoen: Amadou Onana is hot op de transfermarkt. Volgens verschillende Britse media kan hij deze zomer al een absolute toptransfer maken.

Onana is 21 jaar en basisspeler bij Everton. De middenvelder speelde er zich al in de kijker en deed dat ook bij de Rode Duivels, waar hij in een half jaar tijd onmisbaar is geworden. Atletisch, snel, agressief, vooruit denkend...

Hij heeft alles wat de topploegen in een moderne verdedigende middenvelder zoeken. Everton wil hem wel niet zomaar laten gaan en heeft een prijskaartje van 80 miljoen rond zijn nek gehangen.

Dat is alleen weggelegd voor de absolute top in Engeland, maar die hebben ook al interesse getoond. Er gaan geruchten dat zowel Arsenal als Chelsea hem op hun lijstje hebben staan.