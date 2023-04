Rondje Premier League: Chelsea en Liverpool vergeten te scoren, Leicester-Belgen zakken verder weg in degradatiemoeras

In België staan er dan wel geen midweekwedstrijden op het programma, maar dat is niet overal het geval. Vanavond werden enkele wedstrijden in de Premier League afgewerkt. Een overzicht.

Chelsea FC 0 - 0 Liverpool FC

Met het duel tussen Chelsea FC en Liverpool FC kregen we zelfs een traditionele topper voorgeschoteld. Enig probleem: de wedstrijd baarde een muis.

The Blues waren na de koffie de betere ploeg, maar een doelpunt zat er niet in. Op deze manier schieten Chelsea en Liverpool geen meter op in de race naar een Europees ticket.

© photonews

Leicester City 1 - 2 Aston Villa

Leicester City zit dan weer in diepe problemen. The Foxes verloren vanavond in het eigen King Power Stadium met 1-2 van Aston Villa. De blauwhemden kamperen op een voorlaatste plaats.

Bij de thuisploeg stonden Wout Faes en Timothy Castagne in de basis. Youri Tielemans ligt nog steeds in de lappenmand. Bij The Villans kwam Leander Dendoncker niet van de bank.