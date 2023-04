Slapend rijk worden... Haaland zet krabbel onder nieuw monstercontract

Erling Haaland heeft het grootste sponsorcontract ooit in de sportwereld ondertekend. De Noorse spits van Manchester City gaat in zee met Nike. En dat legt hem geen windeieren.

Haaland had zich eerder al verbonden met Nike, maar zijn contract liep af en de concurrentie stond te trappelen om de veelscorer binnen te halen. Puma en Adidas wilden ook ver gaan voor zijn handtekening.

Nike liet het zover niet komen en bood hem een nieuw contrac ter waarde van 227 miljoen euro aan, goed voor 23 miljoen euro per jaar. Da's meteen meer dan de 21 miljoen die Neymar krijgt voor zijn deal met Puma en tot nu toe de beste sponsordeal in de sportwereld was.

Kevin De Bruyne zit ook bij Nike, net als Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski. "Nike is ervan overtuigd dat hij de dominante kracht in het voetbal zal zijn het komende decennium, naast Mbappé. Die twee lijken de natuurlijke opvolgers van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo", klinkt het bij The Athletic.