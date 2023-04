OFFICIEEL: STVV neemt na bijna zes seizoenen afscheid van ervaren Belg

Heel wat spelers van STVV zien de komende maanden hun (huur)contract aflopen. Maar de Limburgse club heeft nu al afscheid genomen van één van zijn spelers.

STVV en doelman Kenny Steppe (34) gaan in onderling overleg nu al uit elkaar. Steppe kwam in juli 2017 over van Zulte Waregem en stond 75 keer onder de lat bij Sint-Truiden en hield daarin 16 keer de nul.

"We bedanken Steppe voor alles wat hij de voorbije jaren voor ons betekend heeft. Om Kenny de kans te geven om voluit nieuwe opties te bekijken, hebben we samen besloten om het contract te beëindigen. Zo is hij vrij om gesprekken aan te knopen met andere clubs", zegt sportief directeur Andre Pinto .

"We maken het seizoen vol met onze vier huidige keepers (Schmidt, Coppens, Boets en Lendfers), die samen een mix van ervaring en jeugdig talent vormen", klinkt het nog.