'Real Madrid heeft zinnen gezet op sterspeler van AC Milan en Spanjaarden hebben (uiteraard) een plannetje om hem binnen te halen'

Real Madrid is op zoek naar vervanging voor Karim Benzema. Het target is bepaald: Rafael Leao. En natuurlijk heeft Florentino Perez een plan klaarliggen om de aanvaller op een creatieve manier naar Spanje te halen.

Rafael Leao maakt momenteel het mooie weer in het shirt van AC Milan. De 23-jarige Portugees heeft nog een contract tot medio 2024 bij de Italiaanse landskampioen. I Rossoneri deden al enkele pogingen om die overeenkomst open te breken, maar de speler heeft zijn zinnen gezet op een transfer… naar Real Madrid.

El Mundo Deportivo weet dat De Koninklijke inmiddels in actie is geschoten. En Florentino Perez wil Brahim Diaz in de deal betrekken. Laatstgenoemde wordt immers door Real Madrid verhuurd aan AC Milan. In het Nederlands: Perez wil via Diaz - die géén toekomst meer heeft in de Spaanse hoodstad - korting bekomen om Leao binnen te halen.