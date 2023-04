'Standard dringt aan voor gewilde spits en maakt nu wél kans'

Standard wil alvast werk maken van extra versterkingen deze zomer met oog op volgend seizoen. En daarbij komt het uit bij een aantal opmerkelijke pistes.

Zo toont Standard opnieuw interesse in Aiyegun Tosin, een 24-jarige spits die geboren is in Nigeria en als nationaliteit Benin op zijn paspoort heeft staan.

De Rouches waren eerder al geïnteresserd in Tosin, maar afgelopen winter konden ze hem niet losweken bij FC Zürich.

© photonews

Nu zou Standard volgens La Dernière Heure over betere papieren beschikken om de speler los te gaan weken.

Kapers op de kust

Met vijftien doelpunten en een aantal assists doet Aiyegun Tosin het prima bij Zürich, zijn contract loopt er nog tot 30 juni 2024.

Net daardoor is hij mogelijk een optie om deze zomer te laten vertrekken uit Zürich, al zijn er zeker kapers op de kust.