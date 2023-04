🎥 Erik ten Hag haalt uit naar de organisaties na de blessure van Marcus Rashford: "Dit is onmogelijk"

Bij Manchester United zitten ze met kopzorgen. Ze wonnen wel van Everton, maar ondertussen is Marcus Rashford uitgevallen.

Het was een gemakkelijke namiddag voor Manchester United. Het won met veel overwicht en met 2-0 van Everton. Zo sprong het naar een voorlopige 3e plaats in de Premier League.

Toch was er ook een domper voor Man U. 10 minuten voor tijd moest Marcus Rashford naar de kant. Hij greep naar zijn bil.

Achteraf was trainer Erik ten Hag niet te spreken over de kalendermakers. "Die blessure komt door de kalender. We moeten onze spelers echt beschermen. Het is echt niet mogelijk om 3 wedstrijden op 6 dagen te spelen", vertelde hij na de wedstrijd aan de pers.

Vorige zondag speelde Man U op het veld van Newcastle. Woensdag ontving het Brentford en op dag 6 kregen ze dus Everton op bezoek.