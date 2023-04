Hij doet het! Kevin De Bruyne zorgt voor duizelingwekkende statistiek in Premier Leage

In de Premier League draait de titelstrijd uit op een duel tussen twee ploegen: Arsenal en Manchester City. Die tweede speelt zaterdagavond tegen hekkensluiter Southampton.

A piece of cake voor de Citizens, toch? Blijkbaar niet want voor rust kon Mancester City maar één keer scoren. Het was niet toevallig Erling Haaland die op aangeven van Kevin De Bruyne in de 45e minuut de ban brak voor Manchester City.

Het was al de 100e assist voor Kevin De Bruyne in de Premier League. Daarmee staat hij in de 5e plaats op de all-time rangschikking van de Engelse competitie. Lampard (102), Rooney (103) en Fabregas (111) zijn zeker inhaalbaar voor KDB. Ryan Giggs staat met 162 assists wel nog een heel pak voor op de Rode Duivel.

De Bruyne heeft van de top 5 wel het minste aantal wedstrijden nodig om aan die 100 assists te raken. Hij deed het in 237 wedstrijden.