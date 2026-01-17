🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Discussies over arbitrage zullen nooit verdwijnen in het Belgische voetbal. Maar steeds vaker gaat het niet over één fout, wel over het ontbreken van een duidelijke en consequente lijn.

Trainers uit de Jupiler Pro League zijn het vaak oneens met beslissingen van de scheidsrechter. Dat zal nooit stoppen, meningen verschillen nu eenmaal. Maar één ding valt wel op: steeds klagen verschillende coaches dat de refs niet consequent zijn.

En dit blijft toch het allergrootste probleem, dat werd deze week nog maar eens pijnlijk duidelijk. Donderdag kreeg Marco Kana, centrale verdediger van Anderlecht, geen rood voor het neerhalen van de laatste man.

Twee fases, één VAR en opnieuw dezelfde discussie

Volgens veel waarnemers een rode kaart. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot kon er ook geen begrip voor opbrengen. Vrijdagavond, een dag na de wedstrijd van Anderlecht, kreeg Club Brugge-speler Joel Ordonez wél rood voor een gelijkaardige fase.

Alleen ontstond hier nog meer discussie over, aangezien de fout van Ordonez minder duidelijk was en er misschien zelfs eerst een overtreding op hem werd gemaakt. Ook de weg naar doel was nog veel langer, maar als Ordonez hem bewust neerhaalde was rood zeker terecht. 

Lees ook... "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

Toch speelt er nog een opvallend detail mee. De VAR was in beide fases namelijk dezelfde naam: Quentin Pirard. Bij Kana greep hij niet in, hoewel de overtreding daar duidelijker was. Eén dag nadien maakte hij van geel rood voor Ordonez, die minder fout leek te doen. En net dat gebrek aan lijn ondermijnt het vertrouwen in de arbitrage.

16 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Joel Ordonez
Marco Kana

Meer nieuws

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
1
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

08:40
3
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

12:50
OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

11:00
Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

07:00
2
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

10:00
7
Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

12:20
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30
Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

09:30
1
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

07:20
5
🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

22:48
Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Reactie

Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

23:40
4
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
49
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

08:00
Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

08:20
Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

07:40
1
Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Interview

Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

06:30
2
Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

06:00
Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

23:00
2
'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

21:20
Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

22:30
1
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
8
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boskofabbe Boskofabbe over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing 1872 1872 over 'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits Alaphilippe Alaphilippe over '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club' RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - La Louvière: 2-3 DeezNuts DeezNuts over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen 1872 1872 over 'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak' 1872 1872 over OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel My-T Vekkie My-T Vekkie over Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge filip hendrix filip hendrix over Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic? Bemmer Bemmer over Romelu Lukaku wil nog iets heel duidelijk maken over zijn terugkeer naar Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved