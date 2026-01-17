🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

Discussies over arbitrage zullen nooit verdwijnen in het Belgische voetbal. Maar steeds vaker gaat het niet over één fout, wel over het ontbreken van een duidelijke en consequente lijn.

Trainers uit de Jupiler Pro League zijn het vaak oneens met beslissingen van de scheidsrechter. Dat zal nooit stoppen, meningen verschillen nu eenmaal. Maar één ding valt wel op: steeds klagen verschillende coaches dat de refs niet consequent zijn.

En dit blijft toch het allergrootste probleem, dat werd deze week nog maar eens pijnlijk duidelijk. Donderdag kreeg Marco Kana, centrale verdediger van Anderlecht, geen rood voor het neerhalen van de laatste man.

Twee fases, één VAR en opnieuw dezelfde discussie

Volgens veel waarnemers een rode kaart. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot kon er ook geen begrip voor opbrengen. Vrijdagavond, een dag na de wedstrijd van Anderlecht, kreeg Club Brugge-speler Joel Ordonez wél rood voor een gelijkaardige fase.

🖥️ | De VAR stuurt de scheidsrechter naar het scherm: rood voor Joel Ordóñez. Terecht? 🤔🟥 #CLURAL pic.twitter.com/tClj72a5Nm — DAZN België (@DAZN_BENL) January 16, 2026

Alleen ontstond hier nog meer discussie over, aangezien de fout van Ordonez minder duidelijk was en er misschien zelfs eerst een overtreding op hem werd gemaakt. Ook de weg naar doel was nog veel langer, maar als Ordonez hem bewust neerhaalde was rood zeker terecht.



Toch speelt er nog een opvallend detail mee. De VAR was in beide fases namelijk dezelfde naam: Quentin Pirard. Bij Kana greep hij niet in, hoewel de overtreding daar duidelijker was. Eén dag nadien maakte hij van geel rood voor Ordonez, die minder fout leek te doen. En net dat gebrek aan lijn ondermijnt het vertrouwen in de arbitrage.