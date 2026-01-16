Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge
Foto: © photonews

De kwartfinales in de Beker van België hebben heel wat commotie veroorzaakt. Vooral na Charleroi-Club Brugge en Anderlecht-Gent waren de commentaren niet mals. En scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot kan dat begrijpen.

In de match tussen de Carolo's en blauw-zwart ging het over de fase waarin Shandre Campbell rood kreeg. Christos Tzolis sloeg daarbij de arm van ref Erik Lambrechts weg. “Het was onrespectvol ten opzichte van de scheids”, vindt Lardot.

“Als er kinderen kijken... De boodschap die je stuurt is dat het een beetje toegelaten is. Nee, we willen dit vermijden. Ik had liever een rode kaart gezien.”

Ook hoe Hans Vanaken reageerde, viel niet in goede aarde. Al mag de kapitein wel een gesprek aangaan met de ref, niet op die manier. "Hoe Vanaken aanstormde was niet respectvol. Hij zat vol frustratie en moest die kwijt. Ook daar was het een sterk signaal geweest om geel te geven. Als we gerespecteerd willen worden, moeten we strengere beslissingen durven nemen."

Tzolis en Kana hadden rood moeten krijgen

Ook in Anderlecht-Gent was er veel te doen. Eerst kreeg Kana geen rood voor het neertrekken van Skoras. “Ik verwachtte een rode kaart, en anders zeker een VAR-interventie. Bij het pauzeren van de beelden was de afstand tussen speler en bal korter dan die tussen doelman en bal. De kans was groot dat Skoras de bal zou hebben. Voor ons is dat altijd rood.”

In de slotfase ontstond opnieuw commotie toen de gelijkmaker van Leonardo Lopes werd afgekeurd voor handspel van Max Dean. Lardot vond de VAR-interventie terecht. “Het handspel van Dean was duidelijk. Coosemans maakte zijn lichaam breder, maar ik zag geen extra beweging die een penalty rechtvaardigt.”

