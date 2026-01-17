"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

Romelu Lukaku blikt vooruit op een mogelijke terugkeer naar België. In een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws licht hij zijn visie op Anderlecht en de competitie toe.

Marc Coucke bij Anderlecht

Lukaku reageert op de komst van Marc bij de club en benadrukt dat hij meteen vertrouwen had in diens potentieel. “Nu mag hij laten zien wat hij écht kan. Nee, ik had wel meteen het gevoel dat hij iemand was die de club naar the next level zou kunnen brengen - alles gaat met ups en downs - en dat is wat nu ook echt moet gebeuren”, klinkt het.

Volgens Lukaku moet de clubleiding zich omringen met mensen die het project vooruit willen helpen. Hij verwijst daarbij naar zijn advies aan Marc om beslissingen te nemen vanuit overtuiging en met de juiste entourage. “Dat hij zijn gevoel moet volgen, en zich moet omringen met mensen die de club beter willen maken, niet zichzelf.”

Hij benadrukt dat een duidelijke clubcultuur essentieel is. Daarbij verwijst hij naar Real Madrid als voorbeeld van een omgeving waarin iedereen dezelfde doelstelling nastreeft. “Van de U8 tot de eerste ploeg.”

Vertrouwen in de huidige omkadering

Lukaku geeft aan dat hij gelooft in de huidige staf en ex-spelers die betrokken zijn bij het project. “Daarom weet ik dat het nu goed zit met Besnik. Ik ken hem al van mijn veertiende, ik heb hem nog gehad als coach - zijn hart zit op de juiste plek.”

Lukaku geeft aan dat hij Anderlecht wil helpen zodra hij terugkeert. “Ik heb voor United gespeeld, voor Chelsea, voor Inter, nu voor Napoli - ik wéét wat je moet doen om te winnen. En dat wil ik straks ook doen met Anderlecht. Daar kijk ik écht naar uit.”





Lukaku kijkt uit naar duels in de Belgische competitie, in het bijzonder tegen Hans Vanaken. “Ik wil weten hoe dat voelt. Ik vind Hans een fantastische speler, we komen goed overeen, maar ik heb hem gezegd: ‘als ik terugkom, it’s on, hè vriend’”, besluit hij.