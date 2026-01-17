Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

SK Beveren bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft in de Challenger Pro League. De club wil de sterke eerste seizoenshelft bevestigen en tegelijk rust bewaren op de transfermarkt.

Voorbereiding op Eupen

De ploeg opent het nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen KAS Eupen. Reedijk benadrukt dat de tegenstander technisch sterk is en risico’s durft te nemen in de opbouw.

In de heenwedstrijd bleef Beveren steken op 1‑1, waarbij de efficiëntie ontbrak. De staf werkte sindsdien aan meer scherpte in de zone van de waarheid, iets wat volgens de coach al resultaat opleverde.

Sfeer rond de club

De club beleeft een periode van heropleving, met een groeiende betrokkenheid van de achterban. Reedijk klinkt enthousiast. “Hier draait voetbal om”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. De trainer ziet hoe supporters zich opnieuw identificeren met de ploeg. De massale aanwezigheid van fans, onder meer met acht bussen richting Eupen, bevestigt de positieve dynamiek.

Ondanks enkele geruchten blijft het rustig op de markt. “Ik ben blij met onze selectie.” De clubleiding bekijkt enkel dossiers die een duidelijke meerwaarde bieden. De balans binnen de groep wordt als stabiel beschouwd, en ook het karakter van mogelijke nieuwkomers speelt een rol in de afweging.



Beveren wil de huidige selectie samenhouden tijdens de winterperiode. Een vertrek van sterkhouders wordt niet verwacht. “Daar is inderdaad momenteel geen sprake van”, besluit de Nederlander. Toch blijft de staf alert, aangezien late uitgaande transfers – zoals die van Mathis Servais afgelopen zomer – altijd mogelijk zijn.