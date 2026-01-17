Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Beveren bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft in de Challenger Pro League. De club wil de sterke eerste seizoenshelft bevestigen en tegelijk rust bewaren op de transfermarkt.

Voorbereiding op Eupen

De ploeg opent het nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen KAS Eupen. Reedijk benadrukt dat de tegenstander technisch sterk is en risico’s durft te nemen in de opbouw.

In de heenwedstrijd bleef Beveren steken op 1‑1, waarbij de efficiëntie ontbrak. De staf werkte sindsdien aan meer scherpte in de zone van de waarheid, iets wat volgens de coach al resultaat opleverde.

Sfeer rond de club

De club beleeft een periode van heropleving, met een groeiende betrokkenheid van de achterban. Reedijk klinkt enthousiast. “Hier draait voetbal om”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. De trainer ziet hoe supporters zich opnieuw identificeren met de ploeg. De massale aanwezigheid van fans, onder meer met acht bussen richting Eupen, bevestigt de positieve dynamiek.

Ondanks enkele geruchten blijft het rustig op de markt. “Ik ben blij met onze selectie.” De clubleiding bekijkt enkel dossiers die een duidelijke meerwaarde bieden. De balans binnen de groep wordt als stabiel beschouwd, en ook het karakter van mogelijke nieuwkomers speelt een rol in de afweging.


Beveren wil de huidige selectie samenhouden tijdens de winterperiode. Een vertrek van sterkhouders wordt niet verwacht. “Daar is inderdaad momenteel geen sprake van”, besluit de Nederlander. Toch blijft de staf alert, aangezien late uitgaande transfers – zoals die van Mathis Servais afgelopen zomer – altijd mogelijk zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Eupen - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
SK Beveren

Meer nieuws

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

11:30
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

11:00
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30
Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

10:00
6
Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

09:30
1
Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

08:20
"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

08:40
1
Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00
Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

07:40
1
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

08:00
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

07:20
4
Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

06:00
Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

07:00
2
Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Interview

Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

06:30
2
Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

23:00
3
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Reactie

Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

23:40
3
🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

22:48
Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

22:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
4
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
3
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
2
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

21:20
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00
"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

19:40
3
Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

19:20
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
1
🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge

00:05
31
KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

18:20
6
Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 16:00 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 20:00 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 20:00 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Blackadder Blackadder over 🎥 Ivan Leko bijzonder ontgoocheld en kritisch na nederlaag van Club Brugge -URKO -URKO over Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen" -URKO -URKO over Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Jasperd Jasperd over '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller Cul-de-sac Cul-de-sac over Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - La Louvière: 2-3 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger' rinus michels rinus michels over Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved