Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Cercle Brugge staat voorlaatste in de stand met amper zeventien punten uit twintig wedstrijden. Tegen KVC Westerlo willen ze de negatieve reeks breken met een klinkende overwinning. De coach is dan weer stevig in zijn bewoordingen.

Cercle Brugge heeft tegen KVC Westerlo niet al te veel opties meer. Een overwinning lijkt stilaan nodig om grotere problemen onderin te voorkomen en om niet extra naar Dender te moeten omkijken, zoveel is duidelijk.

Cercle Brugge had veel hoger moeten staan

Door de 4 op 6 eind december redde coach Onur Cinel voor minstens nog een tijdje zijn vel. Maar om echt zeker te zijn het seizoen te kunnen uitdoen, zal er ook tegen Westerlo mogelijk nog moeten gewonnen worden.

Toch had het ook helemaal anders kunnen lopen voor De Vereniging. Dat is toch alvast de mening van coach Onur Cinel, die tot op heden nog steeds de T1 is van Cercle Brugge - al werd de voorbije maanden dus al meermaals door de fans om zijn ontslag geroepen.

Onur Cinel wordt er stil van

"In deze competitie is alles mogelijk en zit alles dicht op mekaar. Na de zege tegen OHL en de draw tegen Union, toch nog altijd de leider en landskampioen, was het genieten tijdens de vakantie", aldus de coach in Het Nieuwsblad.

Lees ook... LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?›

"Weet je hoeveelste we eigenlijk zouden moeten staan op basis van het te verwachten aantal overwinningen? Vierde! Ongelooflijk gewoon, daar wordt een mens zelfs stil van. Toen ik het hoorde, was het even balen tijdens dat weekje verlof. Beseffen dat we nu gewoon vierde hadden moeten staan maar jammer genoeg de voorlaatste zijn, doet pijn."