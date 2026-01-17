En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews

De RSCA Futures nemen het zaterdagnamiddag in de Challenger Pro League op tegen de beloften van KAA Gent. Met een opmerkelijke speler tussen de lijnen: Mats Rits. Moet hij speelritme opdoen richting een mogelijke transfer?

Mats Rits heeft zoals geweten een aflopend contract bij RSC Anderlecht. De man die ooit een transferwaarde van 6 miljoen euro had volgens Transfermarkt, houdt daar op dit moment nog zo'n 750.000 euro van over.

Tegen Häcken zat hij in de Europese voorrondes nog op de bank, maar speelminuten bij de A-kern maakte hij nog altijd niet. De voorbije maanden was al sprake van een overstap naar de B-kern van Anderlecht, maar daar had Rits aanvankelijk geen oren neer.

Groot was dan ook de verrassing om Rits wel degelijk plots in de basiself te zien voor het duel in Deinze tegen de beloften van KAA Gent. De 33-jarige middenvelder maakte zo meteen ook zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Zoektocht naar transfer voor Mats Rits bij RSC Anderlecht?

Of dat is om hem speelklaar te krijgen en/of in de kijker te zetten om deze winter alsnog te verpatsen? Dat is uiteraard zeker een mogelijkheid te noemen, maar wordt ons voorlopig niet bevestigd vanuit paars-witte hoek.

Met een aflopend contract is het sowieso de laatste kans om voor hem nog een transfersom te kunnen verkrijgen. Bij Anderlecht wordt het sowieso een drukke wintermercato als ze hier of daar nog een dealtje willen sluiten.

