Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Real Madrid zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. De Koninklijke bezweerde zaterdag wel de Madrileense crisis door met 2-0 te winnen van Levante.

Real Madrid verloor de finale van de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona, wat het einde van de samenwerking met Xabi Alonso betekende. De ex-speler van Real kon de trein niet op de rails krijgen.

Álvaro Arbeloa kwam in de plaats, maar beleefde een debuut in mineur. Real verloor bij tweedeklasser Albacete in de Copa del Rey en zakte zo nog wat verder weg in een crisis.

Real wint van Levante

Los Merengues moesten zaterdag opnieuw aan de bak, deze keer in LaLiga. Daar namen Thibaut Courtois en co het op tegen Levante, een laagvlieger in Spanje.

De eerste helft was ondermaats en dat liet het thuispubliek duidelijk merken met voortdurend gefluit. Na de rust nam Real dan toch afstand van Levante. Kylian Mbappé opende de score vanaf de stip, waarna Raúl Asencio de 2-0-eindstand vastlegde.

Het werd zo een zege zonder glans voor Real, dat wel tot op één punt nadert van koploper FC Barcelona. De Catalanen komen morgenavond in actie op het veld van Real Sociedad.



