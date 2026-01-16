BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden
Anderlecht staat op het punt een nieuwe doelman aan te trekken. Justin Heekeren, een 25-jarige Duitser van Schalke 04, zou volgens onze informatie de concurrentie moeten aangaan met Colin Coosemans.

De huidige nummer 2 van paars-wit, Mads Kikkenborg, heeft al een akkoord met Molde en mag vertrekken. Daardoor was Anderlecht al een tijdje op zoek naar een nieuwe doelman.

Heekeren staat momenteel onder contract bij Schalke 04 in de 2. Bundesliga. Zijn contract loopt tot er 30 juni 2026, na automatische verlenging vanwege zijn tiende competitiewedstrijd vorig seizoen.

Justin Heekeren moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

De Duitse doelman heeft al ervaring in België. In de tweede helft van het seizoen 2023/2024 werd hij uitgeleend aan Patro Eisden Maasmechelen om wedstrijdervaring op te doen.

Met een lengte van 1,96 meter is Heekeren een imposante verschijning onder de lat. Dit seizoen speelde hij tot nu toe 120 minuten in de DFB-Pokal.


De deal zou al zo goed als rond zijn. Heekeren zal de uitdaging aangaan om zich te bewijzen en gezien de contractsituatie van Coosemans heeft hij vooruitzichten op meer. Al valt dat natuurlijk nog af te wachten. Coosemans beslist pas in februari of hij gaat bijtekenen of niet. Dat hangt ook af van het contract dat hem wordt voorgesteld.

