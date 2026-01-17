'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

Anderlecht leek zich rustig te houden op de transfermarkt, maar achter de schermen beweegt er toch wat. Paars-wit staat plots dicht bij een nieuwe centrumspits, en dat sneller dan aanvankelijk gepland.

Anderlecht houdt zich voorlopig rustig op de transfermarkt. Cedric Hatenboer vertrok al naar Telstar op huurbasis, waar hij bij zijn debuut meteen opviel door rood te pakken na een enorm zware overtreding.

Op inkomend vlak blijft het voorlopig nog stil. Coach Besnik Hasi gaf al aan dat er pas een nieuwe spits zou komen aan het einde van de mercato, nadat er een aantal spelers verkocht werden.

Maar nu lijkt het erop dat paars-wit al sneller een nieuwe centrumspits kan aantrekken. Anderlecht staat namelijk dicht bij de komst van Danylo Sikan, een Oekraïense aanvaller van Trabzonspor.

Persoonlijk akkoord al beet, clubs nog in onderhandeling

We schreven er eerder op de dag al over, maar ondertussen meldt Sacha Tavolieri dat de 24-jarige speler een persoonlijk akkoord heeft gevonden met paars-wit. Het zou om een contract van 4,5 seizoenen gaan.

Lees ook... '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'›

Beide clubs onderhandelen nog om de laatste details rond te krijgen. Er is al een principeakkoord voor 4 miljoen euro schrijft Tavolieri. Fabrizio Romano meldt dan weer dat hem om 3,5 miljoen euro gaat.