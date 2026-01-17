De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

Monaco beleeft een bijzonder moeilijk seizoen en zakt langzaam maar zeker weg in een crisis die Sebastien Pocognoli nog niet heeft kunnen oplossen.

Nauwelijks aangekomen bij Monaco stond Wout Faes al meteen in de basis voor de thuiswedstrijd tegen Lorient in het Stade Louis II. Die partij draaide echter uit op een teleurstelling voor ASM, dat met 1-3 verloor.

"Alle nederlagen doen pijn", begon Sébastien Pocognoli op zijn persconferentie. "Onze eerste helft was erg teleurstellend. In vergelijking met hoe we gewerkt hebben op training en met het gevoel vooraf. Maar op het einde telt alleen het resultaat en de punten. Dus ja, dit is ontgoochelend", legde de Belg uit.

Het was al de zevende nederlaag in acht wedstrijden voor Monaco. De nederlaag te veel voor Pocognoli? "Ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat er intern besproken wordt. Uiteraard word je beoordeeld op resultaten. Deze situatie is het gevolg van veel factoren. Maar ik zal vooral beoordeeld worden op mijn vermogen om deze moeilijke periode te managen", aldus de ex-coach van Union.

"Wanneer je in een negatieve spiraal zit, moet je begrijpen waarom en alles rustig analyseren. Ik heb het gevoel dat ik elke dag meer dan het maximum geef. We beschikken over een kleine kern en zullen de groep gemobiliseerd moeten houden. Ik zal mijn spelers blijven steunen", vervolgt hij.

Real Madrid om zich te herpakken?



Monaco wacht nu een bijzonder zware opdracht met een duel tegen Real Madrid in de Champions League. "Het is niet de beste manier om zo’n match voor te bereiden. Maar we hebben al bewezen dat we onszelf kunnen overstijgen op grote avonden, in de Ligue 1 of in de Champions League. Dat is een factor die ik belangrijk vind. Als we willen reageren, moet ik zeggen dat we daartoe in staat zijn. En dat zullen we ook moeten tonen", besloot Pocognoli. Afspraak dinsdag in het Santiago Bernabéu.