De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Monaco beleeft een bijzonder moeilijk seizoen en zakt langzaam maar zeker weg in een crisis die Sebastien Pocognoli nog niet heeft kunnen oplossen.

Nauwelijks aangekomen bij Monaco stond Wout Faes al meteen in de basis voor de thuiswedstrijd tegen Lorient in het Stade Louis II. Die partij draaide echter uit op een teleurstelling voor ASM, dat met 1-3 verloor.

"Alle nederlagen doen pijn", begon Sébastien Pocognoli op zijn persconferentie. "Onze eerste helft was erg teleurstellend. In vergelijking met hoe we gewerkt hebben op training en met het gevoel vooraf. Maar op het einde telt alleen het resultaat en de punten. Dus ja, dit is ontgoochelend", legde de Belg uit.

Het was al de zevende nederlaag in acht wedstrijden voor Monaco. De nederlaag te veel voor Pocognoli? "Ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat er intern besproken wordt. Uiteraard word je beoordeeld op resultaten. Deze situatie is het gevolg van veel factoren. Maar ik zal vooral beoordeeld worden op mijn vermogen om deze moeilijke periode te managen", aldus de ex-coach van Union.

"Wanneer je in een negatieve spiraal zit, moet je begrijpen waarom en alles rustig analyseren. Ik heb het gevoel dat ik elke dag meer dan het maximum geef. We beschikken over een kleine kern en zullen de groep gemobiliseerd moeten houden. Ik zal mijn spelers blijven steunen", vervolgt hij.

Real Madrid om zich te herpakken?


Monaco wacht nu een bijzonder zware opdracht met een duel tegen Real Madrid in de Champions League. "Het is niet de beste manier om zo’n match voor te bereiden. Maar we hebben al bewezen dat we onszelf kunnen overstijgen op grote avonden, in de Ligue 1 of in de Champions League. Dat is een factor die ik belangrijk vind. Als we willen reageren, moet ik zeggen dat we daartoe in staat zijn. En dat zullen we ook moeten tonen", besloot Pocognoli. Afspraak dinsdag in het Santiago Bernabéu.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
1
🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

14:00
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

12:50
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

12:20
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3
Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

11:00
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30
Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

10:00
7
Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

09:30
1
"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

08:40
3
Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00
Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

08:20
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

08:00
Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

07:40
1
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

07:20
5
Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

07:00
2
Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Interview

Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

06:30
2
Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

06:00
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Reactie

Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

23:40
4
Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

23:00
2
🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

22:48
Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

22:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
8
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
4
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

21:20
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boskofabbe Boskofabbe over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing 1872 1872 over 'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits Alaphilippe Alaphilippe over '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club' RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - La Louvière: 2-3 DeezNuts DeezNuts over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen 1872 1872 over 'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak' 1872 1872 over OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel My-T Vekkie My-T Vekkie over Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge filip hendrix filip hendrix over Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic? Bemmer Bemmer over Romelu Lukaku wil nog iets heel duidelijk maken over zijn terugkeer naar Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved