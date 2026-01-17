Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

De uitreiking van de Gouden Schoen zorgde dit jaar voor gefronste wenkbrauwen. Niet Tzolis of Vanaken, maar wel Ardon Jashari ging met de prijs lopen, tot verbazing van velen.

Afgelopen zondag werd de Gouden Schoen uitgereikt. Christos Tzolis was de topfavoriet terwijl ook Hans Vanaken vaak genoemd werd. Uiteindelijk kregen we toch een verrassing, want Ardon Jashari won de prijs.

Iets wat velen niet zagen aankomen. "Ik ook niet", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Ik was overtuigd dat Hansie zijn vierde ging winnen. Die Jashari is natuurlijk een geweldige voetballer, maar ik denk toch dat ze een andere formule moeten verzinnen voor die Gouden Schoen."

Boskamp plaatst grote vraagtekens bij huidige formule Gouden Schoen

"Als je op vijf maanden een prijs voor een heel jaar kan winnen, dan klopt er toch iets niet", merkt Boskamp een probleem op. "Daar doe je spelers als Vanaken en Tzolis tekort mee."

Na afloop van het gala was Tzolis enorm teleurgesteld. "Begrijpelijk. Samen met Hansie was hij de man die het meest zijn stempel heeft gedrukt op Club Brugge in 2025", gaat Boskamp verder.

Het verschil tussen Jashari en de rest was dan ook nog eens opvallend groot. "Maar er kan er maar eentje winnen. En de kenners hebben massaal op Jashari gestemd. Het was niet eens spannend."