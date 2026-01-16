Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald
Foto: © photonews

De financiële problemen bij RWDM stapelen zich op en dreigen een zware impact te hebben op de tweede seizoenshelft. Ook 2026 start voor de club uit Molenbeek in bijzonder woelig vaarwater.

Na het mislopen van de promotie vorig seizoen en de groeiende kloof tussen eigenaar John Textor en de achterban, werd de geldkraan grotendeels dichtgedraaid. De eerste alarmsignalen klonken al in oktober, toen RWDM een transferverbod kreeg omdat het nog een deel van de transfersom van Soelle Soelle aan KV Mechelen niet had betaald.

Dat verbod werd later opgeheven, maar nieuwe financiële klappen volgden snel. Bonusbetalingen van zo’n 1,5 miljoen euro aan FC Nordsjælland in het dossier-Nuamah brachten de club verder in de problemen.

Spelers zijn wel betaald bij RWDM, verschillende stafleden niet

RWDM moest fors besparen: abonnementen op analyseprogramma’s werden stopgezet, externe diensten geschrapt en meerdere leveranciers haakten af wegens onbetaalde facturen.

Ondanks die ingrepen kreeg RWDM voor de huidige wintermercato opnieuw een transferverbod opgelegd door de Licentiecommissie. Versterking lijkt dus uitgesloten, aangezien de club zonder extra middelen of spelersverkopen dit verbod nauwelijks tijdig kan laten opheffen.


Ook buiten het sportieve luik blijft de situatie precair. Meerdere stafleden van vorig seizoen wachten nog steeds op achterstallige lonen en ook makelaars zouden hun commissies niet ontvangen hebben. Positief is wel dat de spelerslonen, ondanks vertragingen, telkens werden uitbetaald.

