🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

Manchester City ging zaterdag onderuit in de derby tegen United. Terwijl Senne Lammens uitblonk met een clean sheet, ontsnapte Diogo Dalot al vroeg aan rood na een zware tackle op Jérémy Doku.

Manchester City verloor zaterdagnamiddag de Manchester derby. United won met 2-0 op Old Trafford, waardoor Senne Lammens ook een clean sheet kon realiseren. Bij de tegenstanders zat er een teleurgesteld Belg met Jérémy Doku.

De winger kon zijn ploeg niet uit de moeilijke situatie helpen. Na 10 minuten spelen was de Rode Duivels vooral blij dat hij nog op het veld kon blijven staan. Diogo Dalot ging namelijk door op zijn knie/scheenbeen.

Dalot ontsnapt aan rood! 🫣🟥 pic.twitter.com/teRYifN1k5 — Play Sports (@playsports) January 17, 2026

Engelse analisten delen dezelfde mening

Een vreselijke tackle waar Dalot, onbegrijpelijk, geel voor kreeg. In de studio van Sky Sports was er geen discussie mogelijk. Iedereen aan tafel dacht er hetzelfde over. "Dalot staat bijna óp zijn knie", zegt analist Micah Richards bij de Engelse zender volgens HLN.

"Dit moet de duidelijkste rode kaart zijn sinds lang. Wat moet er nog meer gebeuren? Zijn noppen staan gewoon op de knie", gaat hij verder. Oud-scheidsrechter Mike Dean geeft hem gelijk. "Dit is absoluut een rode kaart. De charge is hoog en in de buurt van de knie. Rood, zonder twijfel."



Lees ook... 🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby›

Daniel Sturridge, voormalige aanvaller van onder meer Chelsea en Liverpool, deelde deze mening. "Dit was geen schamper contact. Dit is de knie aanvallen zoals wel eens in een boksmatch gebeurt. Dit is rood, altijd. Had ik Doku geweest, had ik nog wat langer blijven liggen. Dan had de uitsluiting misschien wél gevolgd."