🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Manchester derby kreeg zaterdag extra Belgische aandacht. Senne Lammens stond voor het eerst in zijn carrière in een stadsderby tussen United en City tussen de palen. Hij beleefde een middag om niet snel te vergeten.

Zaterdagnamiddag werd de langverwachte Manchester derby gespeeld op Old Trafford. Het was de eerste editie waarbij Senne Lammens tussen de palen stond bij Manchester United. Eerder op het seizoen zat hij op de bank toen The Red Devils met 3-0 verloren van hun stadsrivaal.

De wedstrijd kwam snel op gang. Na 10 minuten spelen had de thuisploeg met een speler minder kunnen, en misschien zelfs moeten, staan. Diogo Dalot ging namelijk met de vooruit door op het scheenbeen (en bijna de knie) van Jérémy Doku. 

United slaat toe op de counter, City ontsnapt vroeg aan rood

Onze landgenoot schreeuwde het uit van de pijn maar kon blijven staan. Dalot kwam er met geel van af. In de eerste helft vielen geen doelpunten. City had het balbezit en kon de bal goed rondspelen, maar United was heel wat gevaarlijker.

In minuut 65 brak Bryan Mbeumo de ban na een mooi uitgespeelde counter, op aangeven van Bruno Fernandes. Tien minuten later verdubbelde Patrick Dorgu de voorsprong. Senne Lammens hield zijn netten schoon terwijl Mason Mount de 3-0 nog afgekeurd zag worden.

City laat steken vallen in titelstrijd

Manchester City laat op deze manier héél belangrijke punten liggen in de titelstrijd. Als Arsenal straks wint van Nottingham Forest, staat het met 9 punten voorsprong op kop van het klassement. Man. United sluipt de top 4 binnen en komt (voorlopig) boven Liverpool te staan.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Manchester City
Senne Lammens

Meer nieuws

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans? Live

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

17:55
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30
La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

17:00
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
3
Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

16:30
1
DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

16:15
Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

16:00
3
Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
4
🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

14:00
21
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

12:20
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3
Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

11:00
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30
Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

10:00
7
Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

09:30
1
"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

08:40
4
Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00
Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

08:20
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

08:00
Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

07:40
1
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

07:20
5
Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

07:00
2
Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Interview

Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

06:30
2
Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

06:00
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Reactie

Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

23:40
4
Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 22
Manchester United Manchester United 2-0 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Chelsea Chelsea 2-0 Brentford Brentford
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 1-1 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 1-0 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 18:30 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 18/01 Newcastle United Newcastle United
Aston Villa Aston Villa 18/01 Everton Everton
Brighton Brighton 19/01 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge - La Louvière: 2-3 Soloria Soloria over Zulte Waregem - KRC Genk: 0-0 Jasperd Jasperd over En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht Nelvafrel Nelvafrel over Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits LordJozef LordJozef over 🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby cartman_96 cartman_96 over Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove cartman_96 cartman_96 over Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic? Artevelde Artevelde over Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved