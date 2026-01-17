🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

De Manchester derby kreeg zaterdag extra Belgische aandacht. Senne Lammens stond voor het eerst in zijn carrière in een stadsderby tussen United en City tussen de palen. Hij beleefde een middag om niet snel te vergeten.

Zaterdagnamiddag werd de langverwachte Manchester derby gespeeld op Old Trafford. Het was de eerste editie waarbij Senne Lammens tussen de palen stond bij Manchester United. Eerder op het seizoen zat hij op de bank toen The Red Devils met 3-0 verloren van hun stadsrivaal.

De wedstrijd kwam snel op gang. Na 10 minuten spelen had de thuisploeg met een speler minder kunnen, en misschien zelfs moeten, staan. Diogo Dalot ging namelijk met de vooruit door op het scheenbeen (en bijna de knie) van Jérémy Doku.

United slaat toe op de counter, City ontsnapt vroeg aan rood

Onze landgenoot schreeuwde het uit van de pijn maar kon blijven staan. Dalot kwam er met geel van af. In de eerste helft vielen geen doelpunten. City had het balbezit en kon de bal goed rondspelen, maar United was heel wat gevaarlijker.

In minuut 65 brak Bryan Mbeumo de ban na een mooi uitgespeelde counter, op aangeven van Bruno Fernandes. Tien minuten later verdubbelde Patrick Dorgu de voorsprong. Senne Lammens hield zijn netten schoon terwijl Mason Mount de 3-0 nog afgekeurd zag worden.

City laat steken vallen in titelstrijd

Manchester City laat op deze manier héél belangrijke punten liggen in de titelstrijd. Als Arsenal straks wint van Nottingham Forest, staat het met 9 punten voorsprong op kop van het klassement. Man. United sluipt de top 4 binnen en komt (voorlopig) boven Liverpool te staan.