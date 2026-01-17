'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

Krépin Diatta zal morgen proberen om de Afrika Cup te winnen met Senegal, maar de voormalige sterkhouder van Club Brugge zit daarnaast ook met een nakende transfer in zijn hoofd. Aan mogelijke nieuwe bestemmingen alvast geen gebrek.

Diatta is een vaste pion bij Senegal op deze Afrika Cup. Hij speelde al in elke wedstrijd de negentig minuten en was ook al goed voor één assist, in een 3-0-zege tegen Benin in de groepsfase.

Morgen wacht met Marokko een veel sterkere tegenstander. De Leeuwen van de Atlas zijn al een hele tijd ongeslagen en willen dat ook zo houden tegen Diatta en co.

Diatta naar Lens of Griekenland?

Diatta heeft een aflopend contract bij AS Monaco en is meer dan waarschijnlijk op weg naar de uitgang in het prinsdom. We schreven al over de interesse van verschillende Turkse clubs, maar de Senegalees wordt nu ook gelinkt aan een transfer in Frankrijk en naar Griekenland.

Volgens transfexpert Ekrem Konur werd Diatta namelijk aangeboden bij RC Lens, de koploper in de Ligue 1. Daarnaast worden ook PAOK, Olympiakos en Panathinaikos genoemd als mogelijke bestemmingen.

Diatta zal zo binnenkort een keuze moeten maken over zijn toekomst, al hangt dat uiteraard ook af van welke club tot actie overgaat. Blijft hij op vertrouwde Franse bodem of kiest hij voor een Turks of een Grieks avontuur?



