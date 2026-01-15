'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Krépin Diatta vertoeft momenteel op de Afrika Cup met Senegal, maar de voormalige sterkhouder van Club Brugge wordt ondertussen gelinkt aan een transfer. Zo zou hij naar Turkije kunnen trekken.

Diatta belandde in 2021 bij AS Monaco, zijn huidige club. Daar loopt zijn contract echter af aan het einde van het seizoen, waardoor er heel wat interesse is in de ex-speler van Club Brugge.

Eerder schreven we al dat Diatta en Monaco mogelijk in onderling overleg uit elkaar zouden gaan, waardoor hij een vrije speler zou zijn. Maar Monaco lijkt nu misschien wel nog iets te kunnen gaan verdienen aan de 26-jarige speler.

Trekt Diatta naar Turkije?

Zo schrijft Transferfeed dat Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas en Trabzonspor de situatie van de speler in de gaten houden. Er zou ook interesse zijn van enkele Engelse clubs.

Diatta speelt momenteel op de Afrika Cup en doet het daar goed met Senegal. Hij stond in alle wedstrijden al in de basis en had zo een aanzienlijk aandeel in de finaleplaats van zijn land.


Diatta speelde van 2018 tot 2021 voor Club Brugge. Voor blauw-zwart was hij goed voor 95 wedstrijden, waarin hij 20 goals maakte en ook 10 assists uitdeelde.

