Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden!

Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden!
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Enkele seizoenen geleden was Krépin Diatta een smaakmaker op onze Belgische velden. Hij vertrok in 2021 naar het Franse AS Monaco, maar zou daar nu de club mogen verlaten.

Het is ondertussen meer dan vier jaar geleden sinds Krépin Diatta de Belgische competitie verliet. De snelle flankspeler vertrok naar AS Monaco en zit er enkele jaren later nog steeds.

Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. De ondertussen 26-jarige Diatta zit op een zijspoor bij de Franse club en zou, volgens het Franse Foot Mercato, de club kunnen verlaten.

Diatta heeft nog een contract voor één seizoen bij Monaco. Maar beide partijen zouden een akkoord naderen waarbij de overeenkomst in onderling overleg verbroken wordt. Zo zou Diatta een vrije speler worden.

En zo lijkt er een einde te komen aan het Franse avontuur van Diatta. Op 4,5 jaar kwam hij tot 121 optredens bij Monaco. Daarin wist hij acht keer te scoren en gaf hij zeven assists. Niet bepaald de allerbeste cijfers voor een flankspeler.

Bij Club Brugge was Diatta in 95 wedstrijden goed voor twintig goals en tien assists. Maar die cijfers heeft hij dus niet kunnen evenaren bij Monaco. Waarheen Diatta nu zal trekken, is nog onduidelijk. Behoort een terugkeer naar de Jupiler Pro League tot de mogelijkheden?

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Monaco
Krepin Diatta

Meer nieuws

Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

20:00
Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

19:40
Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

19:20
Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op Analyse

Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op

17:15
13
Joseph Opoku droomt van nieuwe stunt met Zulte Waregem: "Willen de fans een mooie dag bezorgen"

Joseph Opoku droomt van nieuwe stunt met Zulte Waregem: "Willen de fans een mooie dag bezorgen"

17:40
OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

19:00
Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden Analyse

Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden

18:40
2
OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

18:20
1
Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen

Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen

18:00
5
Kortrijk-spits wil blijven, ondanks buitenlandse interesse: "Hier voel ik me geliefd"

Kortrijk-spits wil blijven, ondanks buitenlandse interesse: "Hier voel ik me geliefd"

17:00
Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld

Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld

14:20
4
Nu al in de harten van de supporters: Carlos Forbs verklaart waarom hij voor Club Brugge koos Reactie

Nu al in de harten van de supporters: Carlos Forbs verklaart waarom hij voor Club Brugge koos

13:15
6
Moet Rangers het zonder Cyriel Dessers doen tegen Club Brugge? "Het ziet er ernstig uit"

Moet Rangers het zonder Cyriel Dessers doen tegen Club Brugge? "Het ziet er ernstig uit"

13:30
3
Anderlecht haalt opgelucht adem: Paspoortproblemen van twee spelers zijn opgelost

Anderlecht haalt opgelucht adem: Paspoortproblemen van twee spelers zijn opgelost

16:10
Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan

Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan

15:40
5
Anthony Moris over afscheid bij Union: "Als ik meer garanties kreeg, was ik niet vertrokken"

Anthony Moris over afscheid bij Union: "Als ik meer garanties kreeg, was ik niet vertrokken"

15:30
2
Beerschot-debutant blikt terug op eerste minuten: "Alles is vlot verlopen"

Beerschot-debutant blikt terug op eerste minuten: "Alles is vlot verlopen"

15:20
Slecht nieuws voor Anderlecht: Twee spelers tegengehouden bij de douane in Moldavië

Slecht nieuws voor Anderlecht: Twee spelers tegengehouden bij de douane in Moldavië

15:00
Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League

Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League

14:40
'Kleine' bonus, UEFA-coëfficiënt, favoriet tegen Rangers: alle details van verdere CL-verhaal Club Brugge

'Kleine' bonus, UEFA-coëfficiënt, favoriet tegen Rangers: alle details van verdere CL-verhaal Club Brugge

11:40
10
Nieuwe verdediger op komst voor RWDM Brussels

Nieuwe verdediger op komst voor RWDM Brussels

14:30
"Het meest bekwame team": Philippe Albert prijst titelkandidaat

"Het meest bekwame team": Philippe Albert prijst titelkandidaat

12:20
Champions League levert miljoenen op: van dit bedrag is Club Brugge al zeker

Champions League levert miljoenen op: van dit bedrag is Club Brugge al zeker

11:20
Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen

Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen

14:00
6
Nieuwkomer Reis stelt opnieuw teleur, Hayen: "Dat heb ik hem gezegd" Reactie

Nieuwkomer Reis stelt opnieuw teleur, Hayen: "Dat heb ik hem gezegd"

10:25
5
Club Brugge heeft gevonden wat het miste: Marc Degryse is onder de indruk

Club Brugge heeft gevonden wat het miste: Marc Degryse is onder de indruk

10:30
9
Racing Genk kent zijn tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League

Racing Genk kent zijn tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League

13:00
Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat

Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat

12:50
10
Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol

Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol

12:40
7
Ongeslagen maar Antwerp zit nog steeds met stevig probleem in vergelijking met concurrentie

Ongeslagen maar Antwerp zit nog steeds met stevig probleem in vergelijking met concurrentie

12:10
9
📷 Standard verrast supporters, die meteen onder de indruk zijn

📷 Standard verrast supporters, die meteen onder de indruk zijn

12:00
6
CL-tegenstander van Club is gewaarschuwd: Rangers-coach zet meteen druk

CL-tegenstander van Club is gewaarschuwd: Rangers-coach zet meteen druk

09:00
5
Mehdi Bayat moet een oplossing vinden: Charleroi zit in een zorgwekkende situatie

Mehdi Bayat moet een oplossing vinden: Charleroi zit in een zorgwekkende situatie

11:00
Marc Degryse merkt nog heel lastig probleem op bij Club Brugge

Marc Degryse merkt nog heel lastig probleem op bij Club Brugge

08:00
6
Geen CL voor Yorbe Vertessen dankzij comeback Club Brugge: dit heeft Belgische aanvaller te zeggen

Geen CL voor Yorbe Vertessen dankzij comeback Club Brugge: dit heeft Belgische aanvaller te zeggen

07:40
Grote kuis bij Standard: aanvaller trekt via omweg naar Challenger Pro League

Grote kuis bij Standard: aanvaller trekt via omweg naar Challenger Pro League

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 1
Rennes Rennes 15/08 Marseille Marseille
RC Lens RC Lens 16/08 Lyon Lyon
Monaco Monaco 16/08 Le Havre Le Havre
Nice Nice 16/08 Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 17/08 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 17/08 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 17/08 Lorient Lorient
Metz Metz 17/08 Strasbourg Strasbourg
Nantes Nantes 17/08 PSG PSG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigt van plagiaat LordJozef LordJozef over Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden Vital Verheyen Vital Verheyen over Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië JHH JHH over Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan Nelvafrel Nelvafrel over Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht Meut Meut over Nieuwkomer Reis stelt opnieuw teleur, Hayen: "Dat heb ik hem gezegd" RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen AndyV AndyV over OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved