Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden!

Enkele seizoenen geleden was Krépin Diatta een smaakmaker op onze Belgische velden. Hij vertrok in 2021 naar het Franse AS Monaco, maar zou daar nu de club mogen verlaten.

Het is ondertussen meer dan vier jaar geleden sinds Krépin Diatta de Belgische competitie verliet. De snelle flankspeler vertrok naar AS Monaco en zit er enkele jaren later nog steeds.

Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. De ondertussen 26-jarige Diatta zit op een zijspoor bij de Franse club en zou, volgens het Franse Foot Mercato, de club kunnen verlaten.

Diatta heeft nog een contract voor één seizoen bij Monaco. Maar beide partijen zouden een akkoord naderen waarbij de overeenkomst in onderling overleg verbroken wordt. Zo zou Diatta een vrije speler worden.

En zo lijkt er een einde te komen aan het Franse avontuur van Diatta. Op 4,5 jaar kwam hij tot 121 optredens bij Monaco. Daarin wist hij acht keer te scoren en gaf hij zeven assists. Niet bepaald de allerbeste cijfers voor een flankspeler.

Bij Club Brugge was Diatta in 95 wedstrijden goed voor twintig goals en tien assists. Maar die cijfers heeft hij dus niet kunnen evenaren bij Monaco. Waarheen Diatta nu zal trekken, is nog onduidelijk. Behoort een terugkeer naar de Jupiler Pro League tot de mogelijkheden?