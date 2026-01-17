Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff reist deze week mee met Union SG naar München voor de clash tegen Bayern. In Duitsland steekt de ex-doelman zijn bewondering voor Vincent Kompany niet onder stoelen of banken.

Jean-Marie Pfaff houdt zich nog steeds goed bezig met het voetbal. Woensdagavond trekt Union SG naar Bayern München, de ex-ploeg van Pfaff, voor een Champions League-wedstrijd. De voormalige doelman gaat met de Brusselaars mee naar Duitsland.

Daar is hij naar eigen zeggen nog heel geliefd, al komt het respect langs beide kanten. In een interview met Het Nieuwsblad haalde hij de loftrompet boven voor de coach van Bayern, Vincent Kompany.

Pfaff vol lof over Kompany bij Bayern

"Ik heb Vincent onlangs nog gezien op de Oktoberfesten. Ik vind dat een aangename gast, waar je een normaal gesprek mee kunt voeren", zegt Pfaff. "Hij past bij Bayern, een club met standing, en Vincent is ook zo opgegroeid: als preminiem bij Anderlecht moest hij waarschijnlijk al een kostuumpje dragen."

Kompany doet het bijzonder goed bij Bayern. De verwachtingen zijn hoog maar worden ook ingelost. Als er problemen zijn kan de Belgische trainer deze ook op knappe wijze oplossen. Denk maar aan het incident met Lennart Karl.

"Bovendien weet hij waar hij vandaan komt, net als ik destijds. Dat helpt bij een club als Bayern om niet te gaan zweven. Het zit op alle vlakken goed in Vincent zijn kop, met veel knowhow. Koppel dat aan de spelers die Bayern heeft en je krijgt een sterk geheel. Vincent doet dat uitstekend", besluit Pfaff.