Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Patro Eisden maakte vrijdag de komst van Radja Nainggolan bekend. De overgang zorgde meteen voor reacties binnen het Belgische voetbal.

Boskamp over de transfer

De club uit Maasmechelen presenteerde de ervaren middenvelder als nieuwe aanwinst. De mededeling leidde tot een duidelijke reactie van Johan Boskamp, die zijn visie zonder omwegen formuleerde.

“Hij is ondertussen al 37, maar hij blijft natuurlijk wel een grote naam. En een grote persoonlijkheid”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Zo hebben ze er daar nog eentje rondlopen.”

Volgens Boskamp vormt de combinatie van Nainggolan en Stijnen een opvallende dynamiek binnen de club. Zijn woorden benadrukken vooral de uitstraling die beide figuren meebrengen. De komst van de middenvelder wordt door hem gezien als een impuls voor de ambities van Patro Eisden.

“Radja en Stijnen in hetzelfde cluppie. Dat wordt echt werelds joh! Wat zou het heerlijk zijn om hen samen naar eerste klasse te zien promoveren. Eindelijk weer wat leven in die dooie tent! Het is hen van harte gegund”, gaat de Nederlander verder.

Impact op de club

Patro Eisden beschouwt de transfer als een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de selectie. De club mikt op sportieve vooruitgang en ziet in Nainggolan een speler met ervaring op het hoogste niveau. De aanwezigheid van een profiel met internationale achtergrond moet bijdragen aan stabiliteit en leiderschap.

De komende weken moet blijken hoe snel Nainggolan zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving. Patro Eisden hoopt dat zijn ervaring een directe invloed heeft op de prestaties. De club blijft intussen werken aan verdere versterkingen met de hoop nog in aanmerking te komen voor promotie.

Volg Patro Eisden Maasmechelen - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

