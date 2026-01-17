DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

Het avontuur van Julian Placias bij KVC Westerlo is ondertussen helemaal geschreven. De jonge Amerikaan is terug naar zijn eigen land en zal er de komende jaren gaan spelen bij LA Galaxy. Bij Westerlo is hij nooit echt kunnen doorbreken.

KVC Westerlo had zich in de zomer voor het seizoen 2024-2025 verzekerd van de diensten van de veelbelovende Amerikaanse spits Julian Placias. De 18-jarige aanvaller had een contract getekend dat hem tot 2027 aan de club bindt, met een optie voor nog een extra jaar.

🦅 Our new American Eagle has landed! pic.twitter.com/04XKcKco6L — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 11, 2024

Placias maakte naam in de Amerikaanse tweede klasse, waar hij voorheen uitkwam bij North Carolina. Bij die club kwam Placias in totaal tot tien wedstrijden. Hierin wist de jonge aanvaller twee doelpunten te maken.

De Amerikaanse speler, die een lengte heeft van 1m88, zou dus van 2024 tot 2027 te zien zijn in ’t Kuipje, waar hij met nummer 49 zou gaan spelen. Maar echt doorbreken zat er nooit echt in voor de jonge Amerikaan.

Nul speelminuten in de Jupiler Pro League voor Julian Placias

Hij kreeg nochtans zijn kansen bij de A-kern én bij Jong Westel om te laten zien wat hij in zijn mars had. Bij de A-ploeg in de Jupiler Pro League kwam hij letterlijk geen minuut in actie – verder dan een plekje op de bank tegen Genk kwam hij niet.





Bij de B-kern kreeg hij méér kansen en scoorde hij ook vier doelpunten in 1257 speelminuten, verdeeld over 17 wedstrijden. Nu gaat hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij bij zijn jeugdclub LA Galaxy aan de slag zal gaan.