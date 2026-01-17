Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku revalideert momenteel bij Napoli, maar kijkt al verder. De spits bevestigt nogmaals dat zijn terugkeer naar Anderlecht zal volgen, en dat hij dat hij niet komt uitbollen in de JPL.

Romelu Lukaku is momenteel aan het revalideren van een zware blessure die hij opliep in het voorseizoen. De spits hoopt binnen een tiental dagen weer op het trainingsveld te staan bij Napoli.

De Rode Duivel spant zich logischerwijs in voor Napoli, maar wil ook Anderlecht zo goed mogelijk helpen. Het is al langere tijd duidelijk dat Lukaku nog zal terugkeren naar zijn jeugdclub, als speler. Alleen weet niemand wanneer.

De Napoli-aanvaller weet wal dat hij sowieso heel nuttig zal zijn. "Ik probeer te helpen waar ik kan en een goeie ambassadeur te zijn. En als ik straks terugkom… Ik heb voor United gespeeld, voor Chelsea, voor Inter, nu voor Napoli - ik wéét wat je moet doen om te winnen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Paars-wit als laatste grote hoofdstuk

"En dat wil ik straks ook doen met Anderlecht. Daar kijk ik écht naar uit", gaat Lukaku verder. De paars-witte fans zullen het graag horen. Verder wil hij nog benadrukken dat hij zijn terugkeer naar Brussel heel serieus zal nemen.

"Ik meen het: ik kom niet om uit te bollen, hè. Marc weet dat, maar ook iemand als Vincent Mannaert weet dat. Ik weet dat hij bij de Rode Duivels bepaalde verwachtingen van mij heeft, en ik heb hem ook gezegd: ‘imma do this’, ik ga dit doen. Mijn doel is om na dit WK nog een groot toernooi te spelen, maar dan als speler van Anderlecht", besluit Lukaku.