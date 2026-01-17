Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk
Foto: © photonews

Luca Oyen heeft zijn periode bij KRC Genk afgesloten en kiest voor een nieuw hoofdstuk in Nederland. Zijn vertrek ging gepaard met duidelijke gevoelens en een heldere boodschap.

Overstap naar Heerenveen

Oyen verliet Genk na een periode waarin hij teruggezet werd naar de beloften. Hij werkte nog mee aan de zomerstage, maar kreeg kort daarna te horen dat hij niet langer tot de A-kern zou behoren. Die beslissing maakte voor hem duidelijk dat een toekomst bij de club niet langer realistisch was. Hij gebruikte zijn wedstrijden bij Jong Genk om opnieuw ritme en vertrouwen op te bouwen.

De eerste weken bij Jong Genk waren voor hem een mentale uitdaging. Toch slaagde hij erin de situatie om te buigen en zijn prestaties op te krikken. Met meerdere doelpunten in de Challenger Pro League zette hij zichzelf opnieuw in de kijker. De aanvaller zag die periode als een kans om terug te groeien naar zijn oude niveau.

Blessures en terugkeer

Oyen kampte de voorbije jaren met zware knieblessures. Zijn laatste basisplaats bij de hoofdmacht dateert van maart 2024, toen hij opnieuw uitviel. Hij weigerde zich te verliezen in hypothetische scenario’s over wat mogelijk had kunnen zijn. “Het heeft geen zin om daar nog bij stil te staan. Het is gebeurd en het is voorbij. Nu wil ik gewoon vooruitkijken en gas geven”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Afscheid met gemengde gevoelens

Het vertrek bij Genk bracht weinig nostalgie met zich mee. “Het was een afscheid met gemengde gevoelens. Enerzijds vind ik het jammer dat het zo is geëindigd voor mij bij Genk”, gaat hij verder.


“Anderzijds voelde ik vooral opluchting, omdat ik er op een dood spoor zat. Ik wilde weg. Dat maakte het makkelijker om afscheid te nemen. Ik wil bewijzen dat ze fout waren om me af te schrijven”, is zijn niet mis te verstane boodschap.

