Met de groeten van Dieumerci: Beveren dankt goalgetter opnieuw tegen RSCA Futures, bal in het kamp van RWDM

Gaat het Beveren worden? Of RWDM? In elk geval heet de grote troef van Beveren ene Dieumerci Mbokani in de strijd om de promotie.

SK Beveren kreeg zaterdagavond RSCA Futures over de vloer. Een kans voor de Waaslanders om aan de leiding te gaan in de Promotion Play-offs, aangezien RWDM pas op zondag Beerschot partij geeft. Beveren moest dus de punten thuishouden, maar Simion Michez had andere gedachten. Scheve situatie rechtgezet Michez zorgde kort na de koffie voor de verrassende 0-1. Barry maakte wel snel gelijk, maar het bleef voor de thuisaanhang nog even bang afwachten of ook de volle buit gepakt kon worden. Na de 2-1 van Dieumerci Mbokani zag dat er wel weer beter uit. Mbokani scoorde dus uitgerekend tegen de youngsters van zijn ex-club Anderlecht, een week nadat hij uit bij RSCA Futures goed was voor een doelpunt en een assist. Ismaheel en Luiz namen alle twijfel weg: het werd nog 4-1. Beveren op kop dus met twee punten meer dan RWDM, maar dat komt zondag wel nog aan de bak.