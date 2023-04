Nicolas Raskin en de Rangers kunnen in de Old Firm Celtic geen halt toeroepen

Ook de Rangers hebben niet van Celtic kunnen winnen. Zo zet Celtic zijn indrukwekkende seizoen verder.

Al het hele seizoen domineert Celtic de Schotse competitie. De volgende wedstrijd was tegen aartsrivaal Rangers. Celtic speelde de Old Firm in eigen huis.

Celtic kwam na een half uur al op voorsprong via Kyogo Furuhashi, maar de Rangers maakten net voor de rust gelijk via James Tavernier. Al was Celtic duidelijk de betere ploeg.

Na de rust bleef Celtic doordrukken en via Furuhashi en Jota kwam het op een 3-1-voorsprong te staan. Tavernier bracht de Rangers nog tot 3-2, maar daar bleef het bij.

Nicolas Raskin stond in de basis bij de Rangers en speelde de hele wedstrijd. Op het einde van de 1e helft kreeg hij geel.

Dankzij de zege verstevigt Celtic zijn leidersplaats. Het telt 88 punten uit 31 wedstrijden en verloor nog maar 2 keer punten (een nederlaag tegen St Mirren en een gelijkspel tegen de Rangers). De Rangers staan 2e en volgen op 12 punten. Na 33 speeldagen volgen nog de play-offs.