🎥 Liverpool helpt Manchester City een handje en maakt titelstrijd in Engeland weer spannend

Arsenal en Liverpool hebben 2-2 gelijkspeelt op de 30ste speeldag. Arsenal kwam 0-2 voor, maar Liverpool kwam in de tweede helft nog langszij.

Liverpool is niet aan een al te best seizoen bezig en dat toonde het nog eens in het eerste halfuur. Arsenal was heer en meester op Anfield en het stond na een halfuur dan ook 0-2 voor dankzij Martinelli en Jesus.

Liverpool leek niet bij machte om iets terug te kunnen doen tegen Arsenal, maar de aansluitingstreffer van Salah voor de rust kwam er toch. Na de rust had Salah de kans op de 2-2 vanaf de stip, maar hij miste.

Liverpool sleept nog een punt uit de brand

Maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Firmino toch nog gelijk. Hij kopte een voorzet van Alexander-Arnold binnen en schonk Liverpool nog een punt.

Daarmee schiet Liverpool echter niet veel op, de kloof met nummer vier Manchester United is nu twaalf punten. Arsenal heeft nu voorsprong van zes punten op Manchester City, maar dat heeft nog een wedstrijd minder gespeeld.

☑️ Uit de dood opstaan

☑️ Scoren voor @Arsenal



Een drukke zondag voor Jesus! 🤪🙏 pic.twitter.com/VEORENjqY3 — Play Sports (@playsports) April 9, 2023